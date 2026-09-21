به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، خرید نوشت‌افزار هم رونق گرفته. مغازه‌های نوشت افزار با حضور والدین و دانش‌آموزان شلوغ شده؛ جایی که والدین برای خرید لوازم مورد نیاز فرزندشان دست به جیب می‌شوند. فرزندان هم با شور و شوق مدرسه برای خرید آمده‌اند، اما هوای جیب پدران‌شان را هم دارند. به منظورساماندهی و مدیریت قیمت نوشت افزار و وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان طرح نظارت بر فروش این محصولات از اواسط شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.