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دانشآموزان مهابادی درکنار خرید لوازم مورد نیازشان بر استفاده دوباره از وسایل سالم سال گذشته برای کاهش هزینههای خانواده تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، خرید نوشتافزار هم رونق گرفته. مغازههای نوشت افزار با حضور والدین و دانشآموزان شلوغ شده؛ جایی که والدین برای خرید لوازم مورد نیاز فرزندشان دست به جیب میشوند. فرزندان هم با شور و شوق مدرسه برای خرید آمدهاند، اما هوای جیب پدرانشان را هم دارند. به منظورساماندهی و مدیریت قیمت نوشت افزار و وسایل مورد نیاز دانشآموزان طرح نظارت بر فروش این محصولات از اواسط شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.