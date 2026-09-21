نگاهی به عملکرد کاروان ایران در دومین روز بازیهای آسیایی
تیمهای تنیس روی میز مردان، بسکتبال سه به سه و کبدی بانوان در دومین روز بازیهای آسیایی ناگویا موفق به شکست حریفان خود شدند.
دیانا رحیمی سانداکار ۱۸ ساله کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم به مصاف «ژانگ» از چین رفت و با شکست در دو راند از دور مسابقات کنار رفت.
همچنین زهرا کیانی پرچمدار کشورمان در فرم چانگچوان به رقابت با ۱۵ حریف آسیایی دیگر پرداخت و با کسب امتیاز ۹.۷۰۳ در رده چهارم ایستاد و به مدال نرسید.
در مسابقات شنا، امیر مطاعی در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر قورباغه مردان زمان ۱:۰۰.۶ دقیقه را به ثبت رساند و جواز حضور در فینال این ماده را کسب کرد. مطاعی در فینال با زمان ۱:۰۰.۵۷ دقیقه در رده هفتم ایستاد و فقط برای دومین بار در یک روز موفق به رکوردشکنی (رکورد ملی ایران) شد.
امروز همچنین هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان با زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکستن رکورد ملی ایران، راهی فینال شد. عباسی در فینال با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.
این نتایج در حالی رقم خورد که سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد مسابقات شنا با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه فرصت حضور در فینال را از دست داد.
تیم کبدی بانوان ایران در نخستین دیدار خود در گروه A مسابقات کبدی بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۶۳ بر ۲۰ به پیروزی رسید.
در پایان دور مقدماتی مسابقات تیراندازی و بخش تفنگ ۱۰ متر آقایان، امیر محمد نکونام با ۶۲۸.۹ امتیاز و تنها ۰.۶ امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند. همچنین پوریا نوروزیان با ۶۲۶.۵ امتیاز هجدهم شد و هادی قرهباغی با ۶۲۵.۳ امتیاز در جایگاه بیستم ایستاد. همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و قرهباغی با ۱۸۸۰.۷ امتیاز در بین ۱۳ تیم، پنجم شد.
علی حبیبینژاد نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران در نخستین مبارزه خود در بیستمین دوره بازیهای آسیایی به مصاف «لی جیو فنگ» از چین رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ باخت. با این شکست حبیبینژاد از دور مسابقات کنار رفت.
امروز همچنین تیم ملی والیبال ساحلی یک کشورمان با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف تیمور شرقی رفت و ۲ بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۴ به پیروزی رسید.
تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود در گروه B مسابقات هندبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ به بحرین باخت.
آتوسا گلشادنژاد، نماینده ایران در وزن ۶۸- کیلوگرم کاراته بانوان بازیهای آسیایی ناگویا و در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها مقابل سوباسا کاما از ژاپن با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. با شکست حریف ژاپنی در مرحله بعد، دست گلشادنژاد به مدال نرسید.
تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان کشورمان به ترتیب مقابل ازبکستان و ژاپن با نتایج ۱۹ بر ۵ و ۱۸ بر ۱۶ به برتری رسید.
مسابقات ژیمناستیک بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ نیز امروز پیگیری شد. در ماده دارحلقه سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی با امتیازهای ۱۳.۸۶۶ و ۱۳.۶۶۳ به ترتیب ششم و هشتم شدند و به فینال راه پیدا کرد. آرمان خدایی ژیمناست جوان کشورمان نیز در ماده خرک حلقه امتیاز ۱۴.۴۰۰ را به ثبت رساند و با ایستادن در رده چهارم فینالیست شد.
مهدی الفتی در ماده پرش خرک، از دو اجرای خود امتیازهای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰ را گرفت و با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳ به کارش در مرحله مقدماتی پایان داد. الفتی با این نتیجه در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد. محمدرضا حمیدی هم در ماده بارفیکس، امتیاز ۱۲.۸۳۳ را ثبت کرد با قرار گرفتن در رده نهم بهعنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.
تیم ملی تنیس روی میز کشورمان امروز در سومین دیدارش در این دوره از بازیها به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد. در این مسابقه نوشاد عالمیان و نیما عالیمان (دو برد) پیروز شدند و آرین غفاری تن به شکست داد.