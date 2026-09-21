جزئیات بسته حمایتی شهرداری تهران برای زوجهای نابارور
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از تدوین بسته کمک به هزینه درمان ناباروری زوجهای دهکهای پایین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد :کاهش نرخ باروری در کشور و بهویژه تهران، در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم حوزه جمعیت تبدیل شده است. در کنار عوامل مختلف مؤثر بر کاهش فرزندآوری، ناباروری یکی از موضوعاتی است که به گفته کارشناسان و مسئولان، بخشی از زوجهای متقاضی فرزندآوری را با مشکل مواجه کرده است؛ زوجهایی که با وجود تمایل به داشتن فرزند، ممکن است به دلیل دشواری یا هزینههای درمان نتوانند این مسیر را طی کنند.
مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، درباره اقدامات این مرکز برای حمایت از زوجهای دارای مشکل ناباروری گفت: موضوع جمعیت و کاهش نرخ باروری، مسئله مهمی است و نرخ باروری در کشور به حدود یک و سهدهم تا یک و چهاردهم کاهش پیدا کرده است.
مریم اردبیلی ادامه داد: نرخ باروری در تهران از این میزان نیز بسیار پایینتر است و فکر میکنم اولین سالی است که تهران نرخ باروری زیر یک را تجربه میکند.
اردبیلی با اشاره به کاهش تعداد تولدها گفت: در سالی، تعداد موارد تولد ۷۵ هزار مورد بوده و در سال بعد این تعداد به ۶۳ هزار مورد تبدیل شده است و این کاهش موارد برای ما بسیار ناراحتکننده است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران یکی از علل کاهش فرزندآوری را مسائل ناباروری عنوان کرد و گفت: مسئله ناباروری با سایر مسائل از این جهت تفاوت دارد که زوجینی که تمایل و قصد فرزندآوری دارند، شرایط برایشان محقق نمیشود.
وی افزود: این مسئله ممکن است به دلیل دشواریهای درمان ناباروری، هزینههایی که این درمان دارد و بسیاری از مشکلاتی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اردبیلی درباره پوشش هزینههای درمان ناباروری افزود: در بخش هزینه، بیمهها پوشش میدهند و قانون جمعیت نیز این موضوع را پوشش داده و این پوشش توسعه پیدا کرده و بیشتر شده است.
وی ادامه داد: با این حال، بخشی از مسئله مربوط به بحث مالی و تنگنای مالی است و ممکن است زوجهایی به دلیل شرایط اقتصادی نتوانند درمان خود را دنبال کنند.
اردبیلی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در این زمینه گفت: در مشارکت با شرکت شهر سالم شهرداری تهران در حال آماده کردن بستهای هستیم که تکمیلکننده شرایط موجود برای زوجهایی باشد که شرایط اقتصادی دهکهای پایین را دارند.
وی تأکید کرد: هدف این است که کسی که تمایل دارد بچهدار شود و به لحاظ فیزیولوژیک، با درمان قابلیت بچهدار شدن برای او وجود دارد، فقط به لحاظ ضعف مالی از این امکان محروم نشود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: در همین راستا در حال آماده کردن این بسته هستیم.
اردبیلی در ادامه با اشاره به فعالیت معاونت جوانی جمعیت گفت: معاونت جوانی جمعیت از سال گذشته در مرکز زنان و خانواده ایجاد شده و پیگیر مباحث اینچنینی است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز یکی از بستههایی است که از سوی این مجموعه دنبال میشود.
در مجموع، بسته حمایتی در حال تدوین شهرداری تهران با همکاری شرکت شهر سالم، با هدف تکمیل حمایتهای موجود برای زوجهای دارای شرایط اقتصادی ضعیف دنبال میشود؛ بهگونهای که زوجهای دارای تمایل به فرزندآوری و امکان پزشکی برای بارداری، به دلیل مشکلات مالی از درمان و فرزندآوری محروم نشوند.