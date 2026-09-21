به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین در بخشی از این پیام گفت:آن فقیه فرزانه که از برجستگان حوزه‌های علمیه و از استوانه‌های فقاهت معاصر به شمار می‌رفت، عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، تحقیق و تدقیق در آثار و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، نشر علوم حوزوی و تربیت جمع کثیری از فضلا و محققان سپری نمود.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، فقیه محقق و مرجع بزرگوار، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی قدس‌سره، موجب تألم و تأسف عمیق گردید.

آن فقیه فرزانه که از برجستگان حوزه‌های علمیه و از استوانه‌های فقاهت معاصر به شمار می‌رفت، عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، تحقیق و تدقیق در آثار و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، نشر علوم حوزوی و تربیت جمع کثیری از فضلا و محققان سپری نمود.

دقت نظر کم‌نظیر در استنباط احکام، تتبع گسترده در مصادر فقهی و روایی، احاطه بر علم رجال و حدیث و اهتمام ویژه به ضبط و بررسی میراث علمی سلف صالح، از ویژگی‌های ممتاز آن بزرگوار بود و سالیان متمادی کرسی درس و بحث ایشان، محل استفاده و بهره‌مندی فضلا و اهل تحقیق بود.

خدمات علمی و حوزوی آن فقید سعید، به‌ویژه در عرصه فقه، اصول، رجال و حدیث و تربیت شاگردان، یادگاری ماندگار در حوزه‌های علمیه و میراث گران‌قدر تشیع خواهد بود.

این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق جلّ جلاله برای آن عالم جلیل‌القدر، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

غفر الله له و حشره مع محمد و آله الطاهرین علیهم‌السلام

سید محمدنبی موسوی فرد

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز