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نماینده ولی فقیه در خوزستان در پیامی ارتحال حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین در بخشی از این پیام گفت:آن فقیه فرزانه که از برجستگان حوزههای علمیه و از استوانههای فقاهت معاصر به شمار میرفت، عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، تحقیق و تدقیق در آثار و معارف اهلبیت علیهمالسلام، نشر علوم حوزوی و تربیت جمع کثیری از فضلا و محققان سپری نمود.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، فقیه محقق و مرجع بزرگوار، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی قدسسره، موجب تألم و تأسف عمیق گردید.
آن فقیه فرزانه که از برجستگان حوزههای علمیه و از استوانههای فقاهت معاصر به شمار میرفت، عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، تحقیق و تدقیق در آثار و معارف اهلبیت علیهمالسلام، نشر علوم حوزوی و تربیت جمع کثیری از فضلا و محققان سپری نمود.
دقت نظر کمنظیر در استنباط احکام، تتبع گسترده در مصادر فقهی و روایی، احاطه بر علم رجال و حدیث و اهتمام ویژه به ضبط و بررسی میراث علمی سلف صالح، از ویژگیهای ممتاز آن بزرگوار بود و سالیان متمادی کرسی درس و بحث ایشان، محل استفاده و بهرهمندی فضلا و اهل تحقیق بود.
خدمات علمی و حوزوی آن فقید سعید، بهویژه در عرصه فقه، اصول، رجال و حدیث و تربیت شاگردان، یادگاری ماندگار در حوزههای علمیه و میراث گرانقدر تشیع خواهد بود.
این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق جلّ جلاله برای آن عالم جلیلالقدر، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهمالسلام و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
غفر الله له و حشره مع محمد و آله الطاهرین علیهمالسلام
سید محمدنبی موسوی فرد
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز