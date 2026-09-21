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معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، سرشماری دقیق نفوس و مسکن را یکی از الزامات برنامهریزی برای توسعه استان دانست و زمان آغاز اجرای طرح را اول مهرماه امسال اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در نشست ستاد سرشماری استان اظهار کرد: جلسه امروز با حضور اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان برگزار شد و مقرر است این طرح از ابتدای مهرماه با رویکردی جدید و همزمان با سایر استانهای کشور اجرا شود.
وی افزود: در سالهای گذشته سرشماری بهصورت حضوری انجام میشد، اما در این دوره قرار است بر اساس رویه جدید، سرشماری نفوس و مسکن در خوزستان همزمان با سراسر کشور انجام شود.
نجاتی بیان داشت: مبنای برنامهریزی و توسعه استان، تصمیمگیری درباره اشتغال، حوزه بهداشت و درمان و همچنین تعیین زیرساختهای مورد نیاز، به اطلاعات دقیق و درست از وضعیت جمعیت و مسکن نیاز دارد.
وی تأکید کرد: اگر این طرح بهخوبی مدیریت شود، مردم همراهی کنند و مسئولان امر نیز برنامهریزی لازم را انجام دهند، میتوان انتظار داشت خوزستان در آینده مسیر توسعه بیشتری را طی کند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از مردم استان خواست در اجرای این طرح مشارکت کنند و گفت: انتظار میرود مردم عزیز خوزستان در این امر مهم که برای آینده استان اهمیت بسیار زیادی دارد، مشارکت داشته باشند و اطلاعات و آمار مورد نیاز را با دقت ثبت کنند.
وی افزود: اطلاعات بهدستآمده از این سرشماری میتواند مبنای برنامهریزیهای دقیق و منظم مسئولان برای توسعه استان قرار گیرد و تصمیمگیریها را بر اساس واقعیتهای جمعیتی و نیازهای موجود هدایت کند.
نجاتی عنوان کرد: جلسات ستاد سرشماری در استان ادامه خواهد داشت و فرمانداران نیز در شهرستانها برنامهریزیهای لازم را برای اجرای مطلوب این طرح انجام خواهند داد.
وی می گوید: ستاد سرشماری استان به ریاست استاندار خوزستان و با دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و با فعال شدن همه دستگاهها و کمیتههای مرتبط، اجرای این طرح را دنبال خواهد کرد تا سرشماری نفوس و مسکن در خوزستان بهخوبی انجام شود.