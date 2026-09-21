\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0642\u062f\u0631\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06f3\u06f0\u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u0631\u0641\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u0631\u0632\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0648\u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\n\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u06f1\u06f9\u06f0 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0647\u0645 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u062d\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0627\u0647\u06cc\u00a0\u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u062c\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0641\u0636\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0646\u06af\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0628\u0647\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\n\n\n