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مکان جدید دبستان شجره طیبه میناب آماده آغاز سال تحصیلی جدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امسال ۲۴۰ دانش آموز بازمانده از مدرسه شجره طیبه میناب، به یاد همکلاسیها و معلمان شهیدشان، در مدرسه جدید درس میخوانند.
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مدرسه شجره طیبه میناب، نهم اسفند پارسال همزمان با نخستین روز جنگ تحمیلی سوم، هدف حمله جنایتکارانه آمریکا قرار گرفت و ۱۶۸ دانش آموز، معلم، اولیا دانش آموزان به شهادت رسیدند و ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب شد.