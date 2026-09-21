به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امسال ۲۴۰ دانش آموز بازمانده از مدرسه شجره طیبه میناب، به یاد همکلاسی‌ها و معلمان شهیدشان، در مدرسه جدید درس می‌خوانند.

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مدرسه شجره طیبه میناب، نهم اسفند پارسال همزمان با نخستین روز جنگ تحمیلی سوم، هدف حمله جنایتکارانه آمریکا قرار گرفت و ۱۶۸ دانش آموز، معلم، اولیا دانش آموزان به شهادت رسیدند و ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب شد.