به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوعی از چند شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه جای گرفته است.

پویش مشق مهر و بنای مهربانی در املش

رئیس اداره بهزیستی املش از توزیع بیش از ۱۵۰ بسته نوشت افزار و ملزومات تحصیلی بین دانش‌آموزان تحت حمایت این اداره در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

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اجرای ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فومن

فرماندار فومن در نشست هماهنگی هفته دفاع مقدس از اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبرداد.

امام جمعه و فرمانده سپاه ناحیه فومن هم بر برگزاری هرچه با شکوهتر مراسم هفته دفاع مقدس در راستای توسعه فرهنگ مقاومت، ایثار تاکید کردند.

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برپایی نمایشگاه اسوه دستاورد‌های بسیج ماسال

فرمانده سپاه ناحیه ماسال، گفت: این نمایشگاه در ۷ غرفه تخصصی به مدت ۳ روز در مسجدجامع این شهر با هدف ارایه عملکرد یک‌ساله پایگاه‌های مقاومت بسیج درحوزه‌های مختلف برگزار شده است.

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فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در نشست هماهنگی هفته دفاع مقدس از اجرای بیش از ۱۰۰ ویژه برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی با شعار لبیک یا خامنه‌ای شهید در هفته دفاع مقدس در ۲ بخش سنگر و کوچصفهان خبر داد..

امامان جمعه سنگر و کوچصفهان نهم در این نشست با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با جنگ تحمیلی رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل وحضورآگاهانه ملت مبعوث شده در خیابان بر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه‌ها تأکید کردند.

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یادی از شهدای والامقام ۲۹ شهید منطقه بالا چاف و یک شهید گمنام آرمیده در شهر چاف و چمخاله

حجت الاسلام والمسلمین چوپچیان لنگرودی در این مراسم گفت: امنیت، آرامش و آسایش جامعه مرهون خون پاک شهدا و جانفشانی رزمندگان و بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس است و برگزاری یادواره شهدا زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ ارزش‌های اسلامی است.