صادرات شیرینی و شکلات ایران به بیش از ۶۰ کشور جهان

عضو هیئت مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران از صادرات محصولات این صنعت به بیش از ۶۰ کشور جهان خبر داد. به گفته آقای گرجی کیفیت محصولات ایرانی و نوآوری در تولید باعث شده تا با تداوم تولید صادرات یک میلیارد دلاری محقق شود.