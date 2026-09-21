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صادرات شیرینی و شکلات ایران به بیش از ۶۰ کشور جهان

عضو هیئت مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران از صادرات محصولات این صنعت به بیش از ۶۰ کشور جهان خبر داد. به گفته آقای گرجی کیفیت محصولات ایرانی و نوآوری در تولید باعث شده تا با تداوم تولید صادرات یک میلیارد دلاری محقق شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۸:۲۱
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برچسب ها: صنعت شیرینی و شکلات ، صادرات شیرینی و شکلات ، ارز آوری
 