به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است: به اطلاع شهروندان اهواز می رساند؛ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی فاطمیه (یوسفی)، از خیابان بیگ زاده تا نجاریان، حدفاصل خیابان میثم تمار تا امام شرقی روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.