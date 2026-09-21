به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس امروز با طنین زنگ «شکوفه‌ها» و «جوانه‌ها»، شاهد آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بود؛ رویدادی که در آن ۶۳ هزار کلاس‌اولی و ۷۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتمی، نخستین گام‌های خود را در مسیر تعلیم و تربیت رسمی برداشتند تا فصل جدیدی از پویایی در مدارس سراسر استان رقم بخورد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش فارس، در حاشیه جشن شکوفه‌ها در شیراز با اشاره به آمادگی کامل مدارس، گفت: امروز به طور رسمی آموزش حضوری ۶۳ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در پنج هزار و ۹۰۰ مدرسه آغاز شد.

ژیلا حیدری ادامه داد: در سال تحصیلی جاری ۴۸۵ هزار دختر و پسر دانش‌آموز در مدارس ابتدایی سراسر فارس تحصیل می‌کنند

وی افزود: برای ارتقای کیفیت آموزشی، تابستان امسال طرح گسترده برای توانمندسازی معلمان و مدیران اجرا شد که در آن ۱۲۶ هزار نفر-ساعت دوره آموزشی در پنج محور کلیدی از جمله روش‌های نوین تدریس، سواد خواندن، اختلالات یادگیری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش، برگزار شد و بیش از ۶۷ درصد آموزگاران مقطع ابتدایی در این دوره‌ها مشارکت فعال داشتند.

جشن آغاز سال تحصیلی هفتمی‌ها نیز با حضور ۷۵ هزار دانش آموز در همه مدارس متوسطه اول استان برگزار شد.

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس در این مراسم گفت: آموزش زمانی اصالت دارد که در کنار دانش‌اندوزی، شاخصه‌های تربیتی، اخلاق و ادب را در وجود دانش‌آموز نهادینه کند.

وی افزود: هدف ما، رشد تمام‌ساحتی دانش‌آموزان است؛ به طوری که در کنار تلاش در بُعد علمی، در حوزه‌های اعتقادی، دینی و ورزشی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

کلاری با بیان اینکه شروع سال تحصیلی، ورود به دوره «دانایی و مهارت» است، تصریح کرد: دانش‌آموزان از همین مقطع متوسطه اول باید به سمت مهارت‌آموزی حرکت کنند. دانش اگر به مهارت منجر نشود، در ساختن آینده کشور و چرخه تولید نقش مؤثری نخواهد داشت.