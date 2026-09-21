نشست شورای اقامه نماز برای برگزاری اجلاس استانی و پیش اجلاس‌های شهرستانی با موضوع اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست شورای اقامه نمار استان برنامه ریزی لازم برای برگزاری اجلاس استانی نماز و پیش اجلاس‌های شهرستانی با موضوع اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید انجام شد.

همچنین در این نشست بر پیگیری نماز نسل نو همزمان با بازگشایی مدارس و بهره گیری از ظرفیت‌ها و منابع استانی برای بحث تعمیر، تجهیز و ساخت مساجد و نمازخانه‌ها تاکید شد.

دبیر شورای اقامه نماز استان با بیان اینکه اجلاس سراسری نماز نهم مهرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود، گفت: عنوان اجلاس نماز هم در کشور و هم در استان و شهرستانی اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید است.

حجت الاسلام علی رودبارانی با بیان اینکه اجلاس استانی نماز آذرماه برگزار خواهد شد، افزود: قرار شد با تشکیل کارگروه‌هایی زمان و برنامه ریزی لازم انجام شود.

او گفت: همچنین با توجه به آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، در این نشست قرار شد آموزش و پرورش در کنار دستگاه‌های دیگر فرهنگی و حوزه‌های علمیه برای نماز در مدارس و نسل نو پای کار باشد.

دبیر شورای اقامه نماز استان افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع استانی برای نهضت تجهیز و ساخت مسجد و نمازخانه‌ها چه در مدارس، و مساجد حاشیه حاشیه شهر‌ها و مناطق محروم و نمازخانه‌های بین راهی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.