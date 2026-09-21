دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت:خراسان‌شمالی نیز به‌عنوان آغازگر طرح فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌صورت ویژه در این طرح دیده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد گلزاری در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی، هدف از سفر‌های استانی را پیگیری و حل مسائل و چالش‌های حوزه روابط عمومی عنوان کرد و افزود: با راه اندازی نظام شبکه‌ای روابط عمومی‌ها در خراسان شمالی امیدواریم ظرفیت‌های موجود در این حوزه به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع انرژی اظهار کرد: بحران انرژی یکی از مسائل اصلی کشور است و قصد داریم با کمک روابط عمومی‌ها، کار بزرگی در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای مدیریت مصرف و صرفه‌جویی آغاز کنیم.

گلزاری با بیان اینکه مسئله گاز و انرژی در خراسان شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: آغاز این پروژه از خراسان شمالی خواهد بود و این استان باید در این زمینه به‌صورت ویژه دیده شود.

وی همچنین پویش «بدون خودرو» را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید دانست و گفت: روابط عمومی‌ها باید در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی این طرح نقش جدی داشته باشند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز در دوران پساجنگ قرار داریم و مردم انتظار دارند مشکلات حل شود و در دولت نیز حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع وجود دارد.

وی افزود: دولت پیش از این نیز برای مقابله با تهدید‌ها برنامه‌ریزی کرده بود و چند روز پس از جنگ ۱۲ روزه، برنامه شرایط اضطرار تدوین شد و با واگذاری اختیارات به استانداران، اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفت؛ بنابراین مدیریت بحران از نقطه صفر آغاز نشد و از قبل برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته بود.

گلزاری با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در روایت‌گری اقدامات دولت اظهار داشت: روابط عمومی‌ها راویان اصلی دولت هستند و وظیفه نظام اطلاع‌رسانی، روایت‌گری، تبیین و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان نظام اطلاع‌رسانی نباید در مسیر اختلاف‌ها قرار بگیریم، بلکه باید روایت درست، دقیق و باورپذیر ارائه کنیم. زنجیره روایت نیز از مسئله‌یابی و بیان مسئله به زبان مردم تا گزارش‌دهی را دربرمی‌گیرد و در عصر تنوع صدا‌ها و پیام‌ها، این شیوه اطلاع‌رسانی باید گسترش یابد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه مبنای دولت حفظ وحدت است، گفت: اتحاد و امنیت ملی برای ما اهمیت دارد و کار ما تبیین است.

گلزاری همچنین از پیگیری مطالبات روابط عمومی‌ها خبر داد و گفت: اینکه روابط عمومی‌ها هیچ‌گاه به اندازه ظرفیت واقعی خود دیده و شنیده نشده‌اند، موضوع درستی است و باید برای نخستین‌بار ظرفیت‌های واقعی این حوزه در قالب نظام شبکه‌ای مطرح شود.

وی از تقویت ساختار روابط عمومی‌ها به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت یاد کرد و افزود: تبدیل ساختار روابط عمومی استانداری‌ها به اداره‌کل، سال‌هاست مطرح شده و در این دولت تعیین تکلیف خواهد شد.

وی همچنین از نهایی شدن برنامه جامع آموزش روابط عمومی‌ها خبر داد و گفت: این برنامه به‌زودی نهایی و برای رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد.

گلزاری گفت: قول می‌دهم تا پایان مهرماه بار دیگر به خراسان‌شمالی سفر کنم و موضوعات مطرح‌شده در حوزه روابط عمومی را به‌طور جدی پیگیری کنم.

مشاور استاندار و معاون روابط عمومی استانداری خراسان‌شمالی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی روابط عمومی، گفت: وحدت و انسجام میان مسئولان استان زبانزد است و شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور استاندار به‌طور منظم برگزار می‌شود.

سلیمان غضنفری افزود: همدلی میان هیأت‌رئیسه روابط عمومی‌های استان نیز مثال‌زدنی است و لازم است شبکه ملی روابط عمومی کشور با رویکردی ویژه در شرایط بحران راه‌اندازی شود.

وی آموزش مدیران روابط عمومی را از دیگر موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی، روابط عمومی‌هایی وجود دارند که صاحب ایده هستند و باید محلی برای طرح و استفاده از این ایده‌ها ایجاد شود.

غضنفری همچنین بر ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت اخبار تأکید کرد و گفت: علاوه بر افزایش تولید محتوا، کیفیت اخبار و اطلاع‌رسانی نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.