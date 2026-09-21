به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان آباده گفت: دوره آموزش مدیریت بیماران ترومایی پیش بیمارستانی با حضور ۲۸ کارشناس اورژانس از شهرستان‌های آباده، اقلید و خرمبید در این شهرستان برگزار شد.

صادق رضا فرهادی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که نخستین علت مرگ در جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور به دلیل تروما است به این دلیل آمادگی حرفه‌ای کارکنان اورژانس برای مدیریت بیماران ترومایی حائز اهمیت است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.