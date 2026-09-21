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فرمانده ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی: آرامش وامنیت مردم، خط قرمز نیروهای مسلح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده ارشد نظامی آجا در استان در نشست خبری گفت: نیروهای مسلح دربالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه تهدید احتمالی، امنیت مردم و آرامش جامعه را حفظ کنند و اجازه نخواهند داد کوچکترین آسیبی به مردم وارد شود.
امیر ذوالقدر همچنین با اشاره به ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس از تدارک برنامههای متنوع در استان خبر داد و افزود: امنیت واقتدار کشور، حاصل ایثار و فداکاری شهیدانی است که برای دفاع از ایران اسلامی از جان خود گذشتند.
وی گفت: دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران از برنامههای پیشبینیشده در هفته دفاع مقدس است.