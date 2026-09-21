به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرا رسیدن ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، شهر مقدس قم بویژه حرم مطهر این بانوی دو عالم غرق در عزا و ماتم است.

آئین اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد نورانی حرم مطهر بانوی کرامت عصر امروز با حضور قشر‌های مختلف مردم با سخنرانی، شعرخوانی و مداحی برگزار شد.

دسته عزای خادمان حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و زائران نیز فردا همزمان با ۱۰ ربیع الثانی سالروز وفات بانوی کرامت از بیت النور (محل اقامت ۱۷ روزه حضرت معصومه در قم) به سمت حرم مطهر برگزار می‌شود.

گفتنی است با هجرت حضرت امام رضا (علیه السلام) به خراسان، حضرت معصومه (سلام الله علیها) به قصد دیدار با برادر، راهی ایران شد، اما در طول مسیر بیمار گشت و با استقبال گسترده مردم قم در ۲۳ ربیع الاول وارد این شهر شد و بعد از ۱۷ روز اقامت در قم، سرانجام در ۱۰ ربیع الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری وفات یافت.