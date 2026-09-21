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فراخوان ثبتنام طرح «شهید صیاد شیرازی» بنیاد ملی نخبگان در پاییز ۱۴۰۵ با هدف استفاده بهینه از تواناییهای دانشآموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور و حمایت از فعالیتهای علمی، فرهنگی و فناورانه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این طرح، مشمولان واجد شرایط با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دوره خدمت نظاموظیفه خود را در قالب اجرای طرحی پژوهشی یا فناورانه میگذرانند و پس از انجام تعهدات، کارت پایان خدمت دریافت میکنند. این طرح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرا میشود.
متقاضیان واجد شرایط برای ثبت درخواست میتوانند به سامانه سینا https://sina.bmn.ir/ مراجعه کنند.
ثبتنام متقاضیان از اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.
متقاضیان برای مشاهده جزئیات فراخوان ثبتنام طرح، راهنمای ثبت درخواست در سامانه و شیوهنامه طرح «شهید صیاد شیرازی» میتوانند به منابع و مستندات مربوط به این طرح مراجعه کنند.