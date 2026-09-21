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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در پیامی هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله ناصری، در پیامی هفته دفاع مقدس را گرامی داشت. در پیام آیت الله ناصری آمده:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور روزهای پرافتخار شجاعت، ایثار، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان این سرزمین و نظام اسلامی است؛ روزهایی که جوانان مؤمن و غیور این مرز و بوم، با تکیه بر ایمان، غیرت و روحیه شهادتطلبی، در برابر تجاوز دشمن ایستادند و حماسهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.دفاع مقدس به ما آموخت که ایمان به خدا، وحدت ملت و روحیه مقاومت میتواند ملتها را در برابر سختترین تهدیدها سربلند و سرافراز نگه دارد. در طول این سالها، ملت ایران همواره شاهد الطاف و عنایات الهی و توجهات اهلبیت عصمت و طهارت (ع) بوده و در سختترین میدانها، نصرت الهی را در کنار خود احساس کرده است.
امروز نیز ملت بزرگ ایران در ادامه همان مسیر پرافتخار، شاهد دفاع مقدس دیگری است. در دفاع مقدس دوازدهروزه سال گذشته و پس از آن، در دفاع مقدسی که از ماه مبارک رمضان و با ورود مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان تجاوز آغاز شد، دشمن با جنایتی آشکار، جمعی از مردم، کودکان بیگناه، فرماندهان و مسئولان عالیرتبه کشور و رهبر معظم انقلاب را به شهادت رساند؛ اما این جنایتها نهتنها اراده ملت ایران را درهم نشکست، بلکه جلوهای تازه از ایمان، شجاعت، وحدت و مقاومت را به نمایش گذاشت.
در این میدان نیز نیروهای مسلح، رزمندگان و اقشار مختلف مردم و جوانان غیور این سرزمین، با تکیه بر ایمان و روحیه شهادتطلبی، شجاعانه در برابر تجاوز دشمن ایستادند و با حضور در میدان و خیابان و با دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور، بار دیگر به جهانیان نشان دادند که ملت ایران در برابر تهدید، تحمیل و تجاوز هرگز تسلیم نخواهد شد و راه مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد.
هفته دفاع مقدس، فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا که با فداکاری و ازخودگذشتگی، عزت و استقلال این سرزمین را پاس داشتند.امید است به فضل الهی، با استقامت و پایداری ملت بزرگ ایران، آمادگی رزمندگان و عنایات حضرت حق و اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، شاهد سربلندی هرچه بیشتر ایران اسلامی و تحقق وعده الهی و پیروزی کامل جبهه حق بر جبهه باطل باشیم.
محمدرضا ناصری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد