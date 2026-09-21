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معاون قضایی دادگستری خوزستان : بیش از یکسوم زندانیان استان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام سیدجواد حسنزاده با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: پیشگیری از وقوع جرم در حوزه وظایف قوه قضاییه قرار دارد، اما همکاری دستگاههای مختلف نشان میدهد پیشگیری از جرم تنها بر عهده یک دستگاه نیست.
وی افزود: به همین دلیل قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز با عضویت ۲۳ نفر تشکیل شده است.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با بیان اینکه دستگاه قضایی آخرین سنگر در مقابله با جرم است، گفت: زمانی که فرد مرتکب بزه میشود، دستگاه قضایی به موضوع رسیدگی میکند، بنابراین برای کاهش جرایم باید اقدامات پیشگیرانه و آموزشی پیش از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد.
حسنزاده با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در راستای پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در این طرح، همکاران قضایی آموزشهای لازم را ارائه میدهند و لازم است آثار و نتایج اجرای این طرح نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین باید عواقب مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از جمله مصرف، حمل و فروش برای افراد، بهویژه جوانان و نوجوانان، تشریح و تبیین شود.
معاون قضایی دادگستری خوزستان درباره وضعیت زندانیان استان گفت: حدود ۱۳ هزار زندانی در خوزستان وجود دارد که بیش از یکسوم آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و این جرم از نظر شمار زندانیان در رتبه دوم قرار دارد.
حسنزاده افزود: رتبه نخست مربوط به جرم سرقت است که بخشی از سرقتها نیز به موضوع مواد مخدر ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که درخواست عفو میکنند، از میان محکومان حوزه مواد مخدر هستند که مرتکب جرایم عمومی شدهاند.