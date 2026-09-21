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مردم نوعدوست گراش، ۵۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد شکاری رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، داوطلبان و مردم این شهرستان با حضور در پایگاه انتقال خون، ۵۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
لزوم استمرار اهدا خون در فارس
تولید فرآوردههای خونی به دلیل محدودیت زمان نگهداری برخی محصولات، بهویژه پلاکت، باید به صورت مستمر و روزانه انجام شود و وقفه در این چرخه میتواند روند خدمترسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.
نیاز به فرآوردههای خونی، بهخصوص پلاکت، در مراکز درمانی استان به صورت روزانه وجود دارد و بیماران سرطانی، مبتلایان به اختلالات عملکرد پلاکت و اختلالات خونریزی دهنده و بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی از جمله مصرفکنندگان اصلی این فرآورده حیاتی هستند.
هر واحد خون، فرصت زندگی برای سه بیمار است
از هر واحد خون دریافتی، حدود ۳ فرآورده خونی مختلف تهیه میشود. این بدان معناست که هر شهروندی با یک بار اهدای خون، عملاً فرصت زندگی را به سه بیمار نیازمند بازمیگرداند.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.