به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده خرید و حمل ۱۲ هزار و ۱۵۲ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش نه میلیارد و ۳۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا تعزیرات حکومتی شهرستان کوهپایه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام حمل سوخت قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گازوئیل قاچاق، متخلف را نیز به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس محکوم کرد.

ایزدی گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو حامل بار قاچاق، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و جریمه صادره به حساب خزانه دولت وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: ماموران انتظامی پاسگاه رامشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون کشنده، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کوهپایه ارسال کردند.