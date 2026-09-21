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۳۹ دستگاه ماشین آلات وارداتی به ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از گمرک اصفهان ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به ورود قاطع دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید گفت: با پیگیریهای ویژه دادستانی و مدیریت مسئولان مربوط، ۳۹ دستگاه ماشین آلات واحدهای تولیدی به ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال که پیشتر در گمرک اصفهان مانده بود، تعیین تکلیف و ترخیص شده است.
سید محمد موسویان افزود: این ماشین آلات با همکاری اداره کل گمرک و با نظارت دقیق دادستانی در اختیار واحدهای تولیدی که ثبت سفارش داده بودند، قرار گرفت تا علاوه بر جلوگیری از توقف خط تولید، نیاز اساسی این واحدهای تولیدی تأمین شود و انتظار میرود مدیران با هم افزایی بیشتر سریعتر برای تعیین تکلیف سایر کالاها هم اقدام کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان، با جدیت موضوع ترخیص ماشین آلات و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را پیگیری خواهد کرد و هرگونه اقدام که موجب آسیب به واحدهای تولیدی شود غیرقابل قبول است و با آن قاطعانه برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی استان افزود: در شرایط حساس کنونی، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی گرفته شده ودستگاههای متولی موظفنددر خصوص بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری کالاهای اساسی در انبارهای گمرک به سرعت اقدام کنند.