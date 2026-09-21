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آغاز روند رای‌دهی زودهنگام در برخی از ایالات آمریکا

با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا، روند رای‌دهی زودهنگام در برخی از ایالت‌های این کشور آغاز شد. همزمان ویدئو‌های زیادی از انتقاد مردم آمریکا از اوضاع اقتصادی، هنگام رای دادن، منتشر شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۷:۵۹
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برچسب ها: انتخابات آمریکا ، افول آمریکا ، بحران اقتصادی غرب
 