با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا، روند رای‌دهی زودهنگام در برخی از ایالت‌های این کشور آغاز شد. همزمان ویدئو‌های زیادی از انتقاد مردم آمریکا از اوضاع اقتصادی، هنگام رای دادن، منتشر شده است.