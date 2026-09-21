مهر ۱۴۰۵؛
روایت بغض و شادی روی تابلوهای شهر تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، پیام فرهنگی متفاوتی را روی تابلوهای شهری پایتخت به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سازمان زیباسازی شهر تهران برروی تابلوهای شهری گفتگوهای روزمره، را به نمایش گذاشت که پیوندی عمیق میان شادی بازگشایی مدارس و یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برقرار کردهاند.
در این روایت دوگانه، جملاتی چون «خانم اجازه! ما بگیم؟»، «یادت نره لقمهات رو بخوری مامان» و «کاش امسالم بیفتیم تو یه کلاس» حال و هوای شیرین مدرسه را تداعی میکند.
اما در سوی دیگر، جملههایی مثل «ماکان نصیری؛ حاضر» در کنار «آقا اجازه! امسال صندلی میکاییل میرذوقی خالیه» نشسته است تا بغض نبود همکلاسیها را روایت کند. پیوند این متون با جمله «ما ۲۱۰ شب تو میدون بودیم»، تصویرگر نسلی است که در میان شادیهای کودکانهاش، داغِ فقدان و مقاومت را نیز با خود حمل میکند.
این اکرانها تا پایان مهر روی تابلوهای شهری تهران در معرض دید شهروندان قرار دارد.