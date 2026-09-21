رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین تجربیاتی که باید به نسل جدید منتقل کنیم، تجربه جنگ‌های اخیر است. جنگ برای ما فقط یک حادثه نظامی نیست، بلکه باید آن را به یک «موضوع تربیتی» تبدیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر رنجبر در آئین برگزاری دوره معرفت و توان افزایی «دانشمند شهید دکتر طهرانچی» تاکید کرد: اساتید صرفاً معلم یک واحد درسی نیستند، استاد وصایا در حقیقت و مربی هویت هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در «دوره معرفت و توان افزایی دانشمند شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی» که ویژه اساتید درس اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی و وصیت نامه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: بحث امروز، بحث مهمی است، کار شما عزیزان بسیار ارزشمند و حیاتی است یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی و تمدنی امروز کشور است.

وی افزود: وصیت‌نامه امام خمینی (ره) ابعاد سیاسی اجتماعی زیادی در خود جا داده است که شما اساتید گران‌قدر به خوبی از آنها آگاهی دارید؛ اما فرامتن و مسائلی که زمینه دریافت این وصیت‌نامه الهی سیاسی را فراهم می‌کند، بسیار مهم و قابل توجه بوده و بعضاً به آنها کم‌توجهی می‌شود.

دکتر رنجبر گفت: «پدیدآوردن تحول بزرگ و تاریخی در سطح ایران، امت اسلامی و جهان» توسط حضرت امام خمینی (ره) و «تعمیق، تثبیت، گسترش و استمرار» آن از سوی رهبر شهید انقلاب، موضوع مهمی بود که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام (ره) بر آن تأکید کردند؛ تحولی که در نگاه رهبر معظم انقلاب ریشه آن به «مکتب خمینی کبیر» برمی‌گردد؛ مکتبی که زیربنای آن «قیام لله» است.

رنجبر افزود: از حکمت امام به یک «الگوی تربیتی» می‌رسیم و از الگوی تربیتی به انسانی می‌رسیم که بتواند در جهان امروز زندگی کند، انتخاب کند، مقاومت کند، پیشرفت کند، گفت‌و‌گو کند و هویت خود را حفظ کند. به عبارت دیگر این وصیت نامه یک دستورالعمل نظام‌مند برای حفظ هویت و پایداری ساختار شخصیت در برابر آشوب‌های زمانه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ممکن است دانشجو بداند امام چه گفته است، اما نداند چرا گفته است. ممکن است عبارت امام را حفظ کند، اما نتواند حکمت آن را در مسئله امروز به کار ببرد. ممکن است تاریخ انقلاب را بداند، اما نتواند نسبت آن تاریخ را با مسئله هویت، رسانه، فناوری، هوش مصنوعی، جنگ شناختی، استقلال علمی، عدالت، آزادی، پیشرفت و آینده ایران بفهمد؛ بنابراین وصایای امام مانند یک سیستم ناوبری معنوی (GPS) عمل می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: ما در دانشگاه به دنبال بازتولید محفوظات درباره امام نیستیم؛ به دنبال بازتولید انسان تربیت‌شده در مکتب امام هستیم. به دنبال حفظ معنا در درون جوانان عزیزمان در این دنیایی که ارزش‌های انسانی در حال محو شدن است، می‌باشیم.

دانشگاه از سرنوشت جامعه و سیاست از تربیت انسان جدا نیست

دکتر رنجبر گفت: اولین گام برای بازخوانی وصایای امام، این است که امام را به صورت یک «منظومه» ببینیم. امام مجموعه‌ای از جملات پراکنده نیست. اگر فقط جمله‌های امام را جدا کنیم، ممکن است در نهایت با مجموعه‌ای از گزاره‌ها مواجه شویم که هرکدام در یک زمان و در یک زمینه خاص گفته شده‌اند. اما اگر آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، یک منظومه شکل می‌گیرد. در این منظومه، خدا در مرکز قرار دارد، انسان دارای کرامت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: وصیت‌نامه سیاسی-الهی امام را نیز باید در همین چارچوب دید. این متن صرفاً توصیه‌هایی برای یک مقطع تاریخی نیست؛ خود ساختار وصیت‌نامه نشان می‌دهد که امام تلاش دارد نسبت انقلاب، مردم، اسلام، استقلال، دانشگاه، جوانان، روحانیت، فرهنگ و آینده جامعه را به یکدیگر پیوند بزند، بنابراین اگر بخواهیم امام را به نسل جدید معرفی کنیم، باید از این سؤال شروع کنیم که «این منظومه برای انسان امروز چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟»

حیات طیبه؛ نقطه اتصال منظومه فکری امام، رهبری شهید و دانشگاه

دکتر رنجبر گفت: دانشگاه اسلامی یعنی دانشگاهی که تصویرش از انسان، علم، جامعه و آینده، با جهان‌بینی اسلامی سازگار باشد. یعنی دانشگاهی که علم را با مسئولیت، تخصص را با اخلاق، آزادی را با مسئولیت، پیشرفت را با عدالت و هویت را با عقلانیت پیوند بزند؛ این، دانشگاهی است که می‌تواند به حیات طیبه نزدیک شود.

وی افزود: حیات طیبه فقط یک مفهوم سیاسی نیست؛ در نوع انتخاب دوست، زندگی روزمره، نوع استفاده از تلفن همراه، در رابطه با خانواده، نحوه مصرف، نحوه استفاده از وقت، نوع مطالعه، نوع رابطه با جنس مخالف، اخلاق علمی، رعایت حقوق دیگران و... اثر دارد. پس اگر می‌خواهیم حیات طیبه را آموزش دهیم، باید آن را از سطح نظری به سطح زندگی بیاوریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در کلاس‌های وصایا وارد آن شویم، مسئله مدرنیته است. ما با نسلی مواجه‌ایم که در جهان مدرن زندگی می‌کند. این نسل را نمی‌توان از جهان جدا کرد؛ نمی‌توان به دانشجو گفت فناوری را کنار بگذار، شبکه اجتماعی را نبین، جهان را نشناس و فقط در چارچوب تجربه نسل‌های گذشته زندگی کن. چنین رویکردی نه عملی است و نه تربیتی. از طرف دیگر، نمی‌توان گفت هرچه مدرن است، الزاماً خوب است؛ این هم خطا محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر هوش مصنوعی آمده است، سؤال اصلی ما نباید این باشد که آیا هوش مصنوعی بد است یا خوب؟ سؤال درست این است که چگونه می‌توان از هوش مصنوعی برای پیشرفت انسان استفاده کرد، بدون اینکه انسان به موجودی وابسته، منفعل و فاقد قدرت تشخیص تبدیل شود؟

دکتر رنجبر تأکید کرد: اگر شبکه اجتماعی آمده است، سؤال اصلی ما این نیست که شبکه اجتماعی خوب است یا بد؟ بلکه باید بپرسیم چگونه می‌توان در فضای شبکه‌ای حضور داشت، اما هویت، تمرکز، اخلاق و قدرت تحلیل خود را از دست نداد؟

جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان؛ یک کلاس بزرگ برای دانشگاه

دکتر رنجبر در تبیین اهمیت انتقال تجربیات اخیر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین تجربیاتی که باید به نسل جدید منتقل کنیم، تجربه جنگ‌های اخیر است. جنگ برای ما فقط یک حادثه نظامی نیست، بلکه باید آن را به یک «موضوع تربیتی» تبدیل کنیم.

وی افزود: یعنی از خودمان بپرسیم نسل جدید از این جنگ چه باید بیاموزد؟ آیا فقط باید تعداد موشک‌ها را بداند؟ آیا فقط باید درباره عملیات نظامی اطلاعات داشته باشد؟ اینها لازم است، اما کافی نیست. دانشجو باید بفهمد در جنگ جدید، میدان نبرد چندلایه است؛ یک لایه نظامی، یک لایه سیاسی، یک لایه اقتصادی، یک لایه دیپلماتیک، یک لایه رسانه‌ای و یک لایه بسیار مهم‌تر، لایه شناختی و روانی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: امروز اگر دشمن نتواند سرزمین شما را تصرف کند، ممکن است تلاش کند ذهن شما را تصرف کند. اگر نتواند جامعه را با قدرت نظامی شکست دهد، ممکن است تلاش کند جامعه را از درون دچار بی‌اعتمادی کند. اگر نتواند مردم را به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا کند، ممکن است آنها را در فضای مجازی در برابر یکدیگر قرار دهد. اگر نتواند امید را در میدان واقعی از بین ببرد، ممکن است تلاش کند امید را در میدان رسانه‌ای نابود کند؛ بنابراین جنگ امروز فقط جنگ سلاح‌ها نیست، جنگ روایت‌هاست.

بشارت و انذار؛ دو بال تربیت

دکتر رنجبر در ادامه اظهار داشت: تربیت انسان فقط با بشارت نیست و فقط با انذار هم نیست؛ هر دو لازم‌اند. اگر فقط بترسانیم، انسان مضطرب می‌شود. اگر فقط وعده بدهیم، ممکن است مسئولیت را فراموش کند. دانشگاه نیز به هر دو نیاز دارد. ما باید به دانشجو بشارت بدهیم که تو می‌توانی در جهان اثرگذار باشی.

وی افزود:، اما باید انذار هم داشته باشیم. باید مراقب این باشید که یک الگوریتم برای تو تصمیم نگیرد. مراقب باشید خشم تو را دیگران مدیریت نکنند. این به معنای تربیت متوازن است.

استاد وصایا؛ یک معلم تاریخ نیست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشریح کرد: شما را نباید صرفاً معلم یک واحد درسی دید. استاد وصایا، در حقیقت، مربی هویت است. شما باید به دانشجو کمک کنید بفهمد: من کیستم؟ از کجا آمده‌ام؟ در چه کشوری زندگی می‌کنم؟ تاریخ من چیست؟ دین من چه می‌گوید؟ انقلاب چه مسئله‌ای را دنبال می‌کرد؟ امام چه تغییری ایجاد کرد؟ و من امروز چه مسئولیتی دارم؟ اگر این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، فضای مجازی پاسخ آنها را خواهد داد و همه پاسخ‌هایی که فضای مجازی می‌دهد، الزاماً پاسخ‌های درستی نیستند.

کلاس وصایا باید از کلاس به دانشگاه سرریز کند

وی ادامه داد: کلاس وصایا نباید در پایان ترم تمام شود. دانشجویی که درباره استقلال مطالعه کرده، باید بتواند آن را در آزمایشگاه ببیند. دانشجویی که درباره عدالت مطالعه کرده، باید بتواند درباره مسئله اجتماعی تحقیق کند. دانشجویی که درباره حیات طیبه مطالعه کرده، باید درباره سبک زندگی فکر کند. دانشجویی که درباره مسئولیت اجتماعی مطالعه کرده، باید وارد یک پروژه واقعی خدمت اجتماعی شود. این تربیت است. تربیت زمانی اتفاق می‌افتد که دانش از کلاس خارج و وارد زندگی شود.

دکتر رنجبر اظهار داشت: گاهی محتوای ما درست است، اما زبان ما مناسب نیست. جوان امروز با زبان دیگری ارتباط برقرار می‌کند. این به معنای تغییر اصول نیست، به معنای تغییر روش انتقال است. اگر بخواهیم یک حقیقت را منتقل کنیم، باید زبان مخاطب را بشناسیم.

جنگ نظامی همراه با جنگ شناختی؛ یک جنگ ترکیبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: جنگ‌های اخیر به ما یک درس مهم دیگر هم داده‌اند. در گذشته، وقتی از امنیت ملی سخن می‌گفتیم، ذهن ما بیشتر به سمت مرزها، ارتش، تجهیزات و نیرو‌های نظامی می‌رفت. امروز اینها همچنان مهم‌اند، اما امنیت ملی یک مؤلفه دیگر نیز دارد: امنیت ذهنی و شناختی جامعه.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که هر شایعه‌ای آن را دچار اضطراب می‌کند، جامعه‌ای آسیب‌پذیر است. جامعه‌ای که با یک خبر جعلی دچار خشم می‌شود، آسیب‌پذیر است. جامعه‌ای که نمی‌تواند میان واقعیت و روایت تمایز بگذارد، آسیب‌پذیر است؛ بنابراین تربیت دانشجوی تحلیلگر، بخشی از دفاع ملی است. این در کنار جنگ نظامی مهم است.

دانشگاه باید انسان تاب‌آور و مقاوم تربیت کند

دکتر رنجبر درباره اینکه تاب‌آوری و مقاومت یعنی چه؟ گفت: یعنی اگر شکست خوردی، نابود نشوی؛ اگر نقد شدی، فرو نریزی؛ اگر در فضای رسانه‌ای علیه تو موج ایجاد شد، عقل خود را از دست ندهی؛ اگر کشور با بحران مواجه شد، امید خود را از دست ندهی؛ اگر یک پروژه شکست خورد، دوباره شروع کنی؛ اگر شایعه‌ای منتشر شد، قبل از قضاوت بررسی کنی. علاوه بر همه اینها باید توان حمله داشته باشیم! یعنی همیشه منتظر حمله نباشیم تا دفاع کنیم، باید در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی این ما باشیم که به دشمن حمله می‌کنیم. اینها همه عناصر حیات طیبه‌اند؛ انسانی که تربیت اسلامی می‌شود، انسان شکننده‌ای نیست، انسانی است که می‌تواند در سختی، معنا پیدا کند.

وی در ادامه با مطرح کردن موضوع «نسل جدید را فقط با گذشته پیوند ندهیم؛ او را به آینده وصل کنیم» افزود: گاهی وقتی درباره امام صحبت می‌کنیم، تمام بحث ما گذشته‌محور می‌شود. باید امام را به آینده پیوند بزنیم. امام برای آینده یک جامعه مستقل، پیشرفته، اخلاقی، عدالت‌محور، علمی، مؤمن و آزاد را خواستار بود. امام فقط متعلق به گذشته نیست. امام می‌تواند بخشی از زبان گفت‌وگوی ما درباره آینده باشد.

وی ادامه داد: گاهی ما درس کلاس را برای کسانی طراحی می‌کنیم که از قبل با ما موافق‌اند؛ اما مخاطب اصلی ما باید کسی باشد که سؤال دارد و هنوز قانع نشده است. او دشمن ما نیست، او مخاطب تربیتی ما است. اگر بتوانیم او را با منطق، احترام و گفت‌و‌گو همراه کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم.