به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از هم استانی‌ها تقاضا می‌شود برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

کیان دهراب پور افزود: ۶۵ مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآورده‌های خونی دارند که عواملی از قبیل گرما، سرما، آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرت‌ها و ... در این حداقل نیاز ثابت نباید تاثیر منفی بگذارد.

وی گفت: اهداکنندگان با هر گروه خونی به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون همراه با کارت ملی خود مراجعه کنند و هم خود از برکات مادی و معنوی اهدای خون بهره‌مند شوند و هم موجبات ادامه حیات بیماران نیازمند را فراهم کنند.