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در روزهای پایانی سال با مراجعه به مراکز اهدای خون در استان اصفهان بیماران یاری رسان بیماران نیازمند خون باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از هم استانیها تقاضا میشود برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.
کیان دهراب پور افزود: ۶۵ مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآوردههای خونی دارند که عواملی از قبیل گرما، سرما، آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرتها و ... در این حداقل نیاز ثابت نباید تاثیر منفی بگذارد.
وی گفت: اهداکنندگان با هر گروه خونی به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون همراه با کارت ملی خود مراجعه کنند و هم خود از برکات مادی و معنوی اهدای خون بهرهمند شوند و هم موجبات ادامه حیات بیماران نیازمند را فراهم کنند.