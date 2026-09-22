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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: هدر رفت آب در شبکه استان به ۱۷.۴۹ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: میزان هدررفت آب در شبکه این استان به ۱۷.۴۹ درصد رسیده است، در حالی که میانگین هدررفت شبکه آب در کشور حدود ۳۲ درصد اعلام میشود.
ناصر اکبری با اشاره به اینکه کاهش هدررفت علاوه بر بازسازی شبکه، از طریق مدیریت فشار و کنترل هوشمند شبکه دنبال میشود، افزود: استان اصفهان از نظر کنترل و پایش از راه دور شبکه آب، زیرساخت قابل توجهی دارد و حدود ۸۰۰ ایستگاه تلهمتری در استان فعال است که ظرفیت کمنظیری در کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد:تأمین پایدار آب و افزایش رضایتمندی مردم، از مهمترین وظایف این شرکت است و در سالجاری با مجموعه اقداماتی که در حوزه زیرساخت، مدیریت شبکه و کنترل مصرف اجرا شده، شرایط در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است.
اکبری با اشاره به بازنگری الگوی مصرف آب در کشور گفت: الگوی مصرف خانگی در شهر اصفهان ۱۳ مترمکعب در ماه تعیین شده که این میزان در مناطق شرقی استان ۱۴ مترمکعب و در مناطق غربی ۱۲ مترمکعب است و متناسب با شرایط دمایی و وضعیت منابع آب مناطق تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه مصرف آب بیش از ۵۰ درصد از مشترکان خانگی در اصفهان پایین از الگوی مصرف است، افزود: در بخشهایی ازمناطق غربی استان زیرساخت استفاده ازپساب برای مصارف صنعتی ایجاد شده و صنایعی از جمله فولاد مبارکه، ذوب آهن، پالایشگاه و نیروگاهها از این ظرفیت استفاده میکنند و استفاده از پساب در بخش صنعت نیز، کمک زیادی به کاهش فشار بر منابع آب متعارف استان کرده است.
اکبری همچنین بر ضرورت فرهنگسازی برای مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف مدیریت مصرف، نیازمند همکاری رسانهها، آموزش و پرورش، دانشگاهها و سایر مجموعههای فرهنگی است واجرای پویش «آب منهای ۲۰» با هدف کاهش ۲۰لیتری مصرف آب هر فرد نسبت به الگوی قبلی، از جمله این برنامهها بوده است.
وی از برگزاری هجدهمین دوره جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در مدارس خبر داد و افزود: آموزش و فرهنگسازی باید از دوران مدرسه آغاز شود تا نسل جدید با اهمیت منابع آب و ضرورت مصرف بهینه آن آشنا شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: هزینه آب در مقایسه با بسیاری از هزینههای روزمره خانوار رقم بالایی نیست و هزینه قبض آب در محدوده الگوی ۱۳ مترمکعب، حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه برآورد میشود، بنابراین لازم است به ارزش واقعی آب و ضرورت جلوگیری از هدررفت آن بیشتر توجه شود.