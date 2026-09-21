از ۱۷ یادمان شهید گمنام در حال ساخت در خراسان رضوی، هشت یادمان تکمیل شده و به مناسبت هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی امروز در نشست خبری به مناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: پیکر مطهر ۳۸۸ شهید گمنام در ۱۵۹ نقطه و یا یادمان خاکسپاری شده است، از مجموع هشت یادمان تازه تکمیل شده، یادمان فاخر شهدای گمنام پارک ملت مشهد نیز در این ایام رونمایی خواهد شد.

سردار ابوطالب جوان افزود: صد‌ها برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح اداره‌ها و نهاد‌های مختلف در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود، اما یکی از محوری‌ترین این برنامه‌ها تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس است.

سردار جوان اظهار کرد: سهم اداره کل حفظ آثار استان در تجلیل از رزمندگان ۳۳ هزار نفر تا پایان سال است، اما در ویژه برنامه هفته دفاع مقدس، تجلیل از ۷۰۰ رزمنده در حوزه دفاع مقدس و البته حاضران و فعالان میدان داری در سنگر خیابان انجام خواهد شد.

وی بیش از ۲۰۰ شب میدان داری مردم در حمایت از نظام را گوشزد کرد و گفت: توجه به مردم مبعوث شده حول محور وحدت و انسجام ملی، نقش بازدارندگی در حفظ امنیت ملی دارد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی ادامه داد: در این ایام، هزار روایتگری به مناسبت هفته دفاع مقدس در هزار مسجد در استان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.