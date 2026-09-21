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در آستانه سال تحصیلی جدید، خیرین بخش دابودشت آمل با اهدای لوازمالتحریر، به یاری دانشآموزان نیازمند شتافتند اقدامی که به نیت شهدای دانشآموز میناب انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با روزهای پایانی شهریور و در آستانه سال تحصیلی جدید، خیرین بخش دابودشت با اهدای کیف و لوازمالتحریر، به یاری دانشآموزان نیازمند شتافتند. اقدامی که به نیت شهدای دانشآموز میناب انجام شد.
امام جمعه دابودشت و دشتسر آمل با قدردانی از خیرین گفت: دانشآموزان امروز، آیندهسازان فردای کشور هستند و حمایت از آنان، بهویژه در مسیر تحصیل و تأمین نیازهای آموزشی، زمینه رشد و موفقیت آنان را فراهم میکند.
حجتالاسلام محمدعلی حاجیزاده افزود: خیرین با کمک به دانشآموزان نیازمند تنها بخشی از هزینههای تحصیل آنان را تأمین نمیکنند بلکه در ساختن آینده فرزندان این سرزمین سهیم میشوند بنابراین انتظار میرود نیکوکاران بیش از گذشته از دانشآموزان و مسیر علمآموزی آنان حمایت کنند.
مدیر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفهها شعبه دابودشت نیز با اشاره به مشارکت خیرین در این اقدام گفت: با همراهی نیکوکاران کیف و لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان تهیه و در آستانه سال تحصیلی میان آنان توزیع شد تا خانوادهها با دغدغه کمتری سال تحصیلی را آغاز کنند.
فلاح افزود: این اقدام به نیت شهدای دانشآموز میناب انجام شد تا در کنار گرامیداشت یاد و نام این شهدا فرهنگ نوعدوستی و حمایت از دانشآموزان در جامعه گسترش پیدا کند.
این اقدام با همکاری دفتر امام جمعه دابودشت و دشتسر خیرین نیکاندیش و مؤسسه خیریه آبشار عاطفهها شعبه دابودشت انجام شد.