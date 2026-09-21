امروز ۳۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی با برگزاری جشن شکوفه‌ها وارد بوستان علم و دانش شدند و سال تحصیلی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، قدرت الله نظری ،مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت : امروز ۳۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی با برگزاری جشن شکوفه‌ها وارد بوستان علم و دانش شدند و سال تحصیلی را آغاز کردند.

مراسم متمرکز نواخته شدن زنگ شکوفه ها امسال در دبستان دخترانه فجرکلاله برگزار شد.

درگنبدکاووس هم زنگ آغاز سال تحصیلی برای کلاس اولی ها با دستان مادربزرگ خانواده شهیدان نیازمند به صدا در آمد.