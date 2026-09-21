به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اجرای برنامه‌های استقبال از سال تحصیلی جدید در کشور، زنگ شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و زنگ جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه در مدارس استان مرکزی نواخته شد.

در این مراسم‌ها خانواده‌ی شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و خیرین در کنار مسئولین، معلمان و دانش آموزان حضور یافتند.

عبدالرضا پیرحسینلو مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در آیین نواختن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها با بیان اینکه آموزش و پرورش در کنار دانش آموزان مهیای آغاز سال تحصیلی پرشور در سنگر دفاع و دانش هستند گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۲۶۰ هزار دانش آموز در بیش از دو هزار و ۲۰۰ مدرسه تحصل خود آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت قائد شهید امت، سرداران سپاه و ارتش و جنایت دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب، به اولیای دانش آموزان اطمینان داد که معلمان متعهد و دلسوز نظام تعلیم و تربیت، همانند دوران کرونا و شرایط جنگ تحمیلی، با قدرت در میدان حضور دارند و سنگر تعلیم و تربیت را رها نمی‌کنند.

مراسم زنگ شکوفه‌ها در مدرسه خیرساز حاج کاظمی و زنگ جوانه‌ها در دبیرستان خیرساز مادر اراک برگزار شد.

در این مراسم‌ها از خانواده شهدا، خیرین و معلمان قدردانی شد.