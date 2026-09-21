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با نواخته شدن زنگ شکوفهها و جوانهها در مدارس استان مرکزی، بیش از ۲۶۰ هزار دانش آموز تحصل خود را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اجرای برنامههای استقبال از سال تحصیلی جدید در کشور، زنگ شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی و زنگ جوانهها ویژه دانشآموزان دوره متوسطه در مدارس استان مرکزی نواخته شد.
در این مراسمها خانوادهی شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و خیرین در کنار مسئولین، معلمان و دانش آموزان حضور یافتند.
عبدالرضا پیرحسینلو مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در آیین نواختن زنگ شکوفهها و جوانهها با بیان اینکه آموزش و پرورش در کنار دانش آموزان مهیای آغاز سال تحصیلی پرشور در سنگر دفاع و دانش هستند گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۲۶۰ هزار دانش آموز در بیش از دو هزار و ۲۰۰ مدرسه تحصل خود آغاز میکنند.
وی با اشاره به شهادت قائد شهید امت، سرداران سپاه و ارتش و جنایت دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب، به اولیای دانش آموزان اطمینان داد که معلمان متعهد و دلسوز نظام تعلیم و تربیت، همانند دوران کرونا و شرایط جنگ تحمیلی، با قدرت در میدان حضور دارند و سنگر تعلیم و تربیت را رها نمیکنند.
مراسم زنگ شکوفهها در مدرسه خیرساز حاج کاظمی و زنگ جوانهها در دبیرستان خیرساز مادر اراک برگزار شد.
در این مراسمها از خانواده شهدا، خیرین و معلمان قدردانی شد.