خانواده نیکوکار نیشابوری،یک میلیارد تومان از هزینه‌های مراسم یادبود زنده‌یاد بانو «عفت انجیدنی» را به حوزه سلامت شهرستان نیشابور اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: خانواده عبداله آبادی با هدف حمایت از حوزه سلامت، این مبلغ را به گروه خیران «مهرورز دیار عطار» سپردند تا با نظارت این مجموعه و با توجه به اولویت‌های بهداشتی و درمانی منطقه، برای رفع نیاز‌های این حوزه هزینه شود.

حامد سلیمانی ضمن قدردانی از این اقدام اظهار کرد: امیدواریم با همکاری گروه خیران مهرورز دیار عطار، این منابع در طرحهایی هزینه شود که زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم نیشابور را فراهم کند و نام نیک بانو انجیدنی را در عرصه خدمت‌رسانی ماندگار سازد.