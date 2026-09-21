اختصاص یک میلیارد تومان از هزینههای مراسم یادبود یک مرحوم به حوزه سلامت نیشابور
خانواده نیکوکار نیشابوری،یک میلیارد تومان از هزینههای مراسم یادبود زندهیاد بانو «عفت انجیدنی» را به حوزه سلامت شهرستان نیشابور اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: خانواده عبداله آبادی با هدف حمایت از حوزه سلامت، این مبلغ را به گروه خیران «مهرورز دیار عطار» سپردند تا با نظارت این مجموعه و با توجه به اولویتهای بهداشتی و درمانی منطقه، برای رفع نیازهای این حوزه هزینه شود.
حامد سلیمانی ضمن قدردانی از این اقدام اظهار کرد: امیدواریم با همکاری گروه خیران مهرورز دیار عطار، این منابع در طرحهایی هزینه شود که زمینه خدمترسانی بیشتر به مردم نیشابور را فراهم کند و نام نیک بانو انجیدنی را در عرصه خدمترسانی ماندگار سازد.