دادستان مهریز از مهر وموم یک واحد کافه‌باغ متخلف به دلیل ایجاد مزاحمت برای ساکنان، سلب آسایش عمومی و بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدحسین دهقان، گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره ایجاد مزاحمت برای ساکنان و همسایگان و بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در یک واحد کافه‌باغ، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و این واحد با دستور قضایی مهر وموم شد. وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی، حفظ آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از تداوم فعالیت‌های خارج از ضوابط قانونی انجام شده است.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان و ضوابط قانونی از سوی واحد‌های صنفی و اماکن، اظهار کرد: با واحد‌هایی که موجب سلب آسایش مردم، ایجاد آلودگی صوتی یا بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شوند، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دهقان همچنین از ادامه نظارت و رصد اماکن و واحد‌های مشابه در شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.