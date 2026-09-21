امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مردم در دویست و چهارمین تجمعات شبانه، از فتح قله‌های علمی گفتند

مردم ایران اسلامی در دویست و چهارمین تجمعات شبانه، از فتح قله‌های علمی گفتند. دشمن آمریکایی سال‌هاست برای ضربه زدن به این پشتوانه علمی کشور به هر جنایتی دست زده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۷:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نابسامانی بازار لاستیک
نابسامانی بازار لاستیک
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
۲۰۲ شب اقتدار و ایستادگی مردم شریف شهر قدس
۲۰۲ شب اقتدار و ایستادگی مردم شریف شهر قدس
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
اعدام حسین پدران، جاسوس موساد
اعدام حسین پدران، جاسوس موساد
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
قیمت سوخت در آمریکا همچنان رکورد می‌زند
قیمت سوخت در آمریکا همچنان رکورد می‌زند
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
خبرهای مرتبط

تکرار حماسه حضور مردم شهرستان قرچک در شب دویست‌ و چهارم

نور باران شب میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) در اجتماع شبانه مردم گرگان

۲۰۴ شب ایستادگی و مقاومت در میادین بیرجند

دویست و چهار شب حضور مردم استان همدان در خیابان‌ها

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 