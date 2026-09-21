مردم ایران اسلامی در دویست و چهارمین تجمعات شبانه، از فتح قله‌های علمی گفتند. دشمن آمریکایی سال‌هاست برای ضربه زدن به این پشتوانه علمی کشور به هر جنایتی دست زده است.