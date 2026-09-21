محمدصادق حاتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت ثبت‌نام برای اسقاط ۴ هزار دستگاه کشنده بالای ۲۵ سال تا پایان سال در درگاه اینترنتی ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل به نشانی NNHK.IR فراهم شده است.

وی گفت: متقاضیان مشمول این بند، برای واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال، می‌توانند با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی، درخواست خود را برای طی مراحل قانونی در سامانه بارگذاری کنند.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: ثبت درخواست‌ها از سه‌شنبه (۳۱ شهریور) در سامانه مربوط امکان‌پذیر است و متقاضیان برای جلوگیری از بروز مشکل در روند ثبت‌نام، باید پیش از ورود به سامانه، از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی خود بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی اطمینان حاصل کنند.

حاتمی با اشاره به تردد ۱۱۴ هزار دستگاه کشنده فرسوده بالای ۲۶ تن در کشور گفت: از این تعداد، ۱۶ هزار دستگاه بیش از ۵۰ سال عمر دارند.

وی افزود: بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده تصویب شده است و تسهیل فرآیند اسقاط، یکی از اقدامات دولت برای اجرای این قانون به شمار می‌رود.

ذکر این نکته لازم است که؛ بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای ۲۵ سال، برای مالک آن مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال صادر کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند نیز با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی، از جمله تخفیف در عوارض گمرکی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.