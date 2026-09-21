به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر گفت: این بنا در زلزله‌های اخیر آسیب دید که با بررسی و آسیب شناسی بنا کار مرمت آن به همت اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان و با همکاری و هماهنگی هیئت امنای مسجد آغاز شد.

غلامحسین محمدیان افزود: این بنای تاریخی در سال ۱۳۲۳ ساخته شده وبانی آن حاج جلال العلما از معتمدین کاشمر بوده است که شامل صحن، ایوان، شبستان، ستون دار و غرفه‌های پیرامون آن است.

وی ادامه داد: مسجد تاریخی حاجی جلال کاشمر در ضلع شمالی آن ایوانی رفیع با تزئینات آجری وجود دارد که در بالای آن کتیبه‌ای قرآنی دیده می‌شود و شبستان مسجد با پایه‌های آجری از طاق چشمه‌های ضربی پوشش یافته است.

او تصریح کرد: این بنای ارزشمند در کنار تکیه حضرت ابالفضل علیه السلام قرار دارد و یکی از مساجد فعال و پر جمعیت و از مکان‌های فرهنگی تاثیر گذار در سطح شهرستان است.

شهرستان کاشمر دارای ده‌ها اثر تاریخی، فرهنگی و زیارتی است و باعنوان دومین شهر زیارتی استان و چهارمین شهر زیارتی کشور شناخته می‌شود و سالانه بیش از ۳میلیون زائر و مسافر و گردشگر به این شهرستان سفر می‌کنند.