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رئیس جمعیت هلال احمر گفت: دفاع و بشردوستی دو بال گشوده ایثار در میدانهای جنگی، خیابانها و خانههای موشک زده و بمباران شده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: دوران دفاع مقدس برای مردم ایران و نظام صلحطلب جمهوری اسلامی، خسارت جان و مال معنا نداده و نمیدهد؛ بلکه این میدان، عرصه تبلور ایثار، آزمون بزرگ بشردوستی و فرصتی برای رشد اراده ملی بوده است.
در این پیام آمده است: ایران عزیز و بزرگ ما از تهدیدات جنگ تحمیلی هشت ساله به فرصتهای ارزشمند در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رسید که نمونه آن محکم نگه داشتن و مقدس دانستن پرچم ایران در دستان نوجوانان و جوانانی است که جنگ هشت ساله را ندیدهاند اما نظیر رزمندگان آن دوران، دفاع از آب و خاک و آسمان کشور را وظیفه و اعتقاد قلبی خویش میدانند. بنابراین، رویش این حجم از فداکاری، ریشه در باورهای عمیق و هویت ایمانی این ملت دارد؛ ریشهای که هیچ طوفانی توان قطع کردن آن را ندارد و هر تهدید خارجی فقط موجب تنومندتر شدن این درخت ریشهدار و سرسبز شده است.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود:امروز که دو جنگ پیاپی را در طول کمتر از یک سال پشت سر نهادهایم، دریافتهایم که دفاع مقدس با تمامی سختیهایش، تمرینی برای جنگهای سختتر بود. دفاع مقدس، مادرِ پیروزیهای مردم و نظام در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بود و به ما آموخت که اگر ریشه در خاک ایثار داشته باشیم، هیچ طوفانی نهتنها قادر نیست به یکپارچگی ایران بزرگ خدشهای وارد کند، بلکه باید با پشیمانی عرصه نبرد را ترک خواهد کرد.
کولیوند نوشت: از دفاع مقدس هشت ساله تا دفاعهای مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، علاوه بر جنگ و آتش، این شمیم بشردوستی بوده که در همنشینی با عطر دلانگیز شهادت، خاطراتی فراموشنشدنی را برای ما در خط مقدم، پشت جبهه، خیابان و میدان ساخته است. در حقیقت، «دفاع» و «بشردوستی» دو بال گشوده ایثار در میدانهای جنگی، خیابانها و خانههای موشک زده و بمباران شده هستند که ثابت کردهاند فرهنگ ایثار ما، نه یک مفهوم انتزاعی بلکه حقیقتی جاری است که در آوار خانهها به مدد امدادگران صبور و در خط مقدم به همت رزمندگان غیور، همزمان زنده نگه داشته میشود؛ زیرا برای ما، حفاظت از جان یک انسان، به اندازه پاسداری از یک وجب خاک، مهم است.
وی افزود:با تقدیم صلواتی به ارواح طیب و طاهر رزمندگان و امدادگران هشت سال دفاع مقدس و گرامی داشتن یاد و خاطره رشادتهای جانبازان و آزادگان آن دوران غرورآفرین، آغاز «هفته دفاع مقدس» را به یکایک برادران و خواهران و یادگاران جبهه و جنگ تبریک میگویم و از خدای متعال برایشان توفیقات روزافزون مسئلت دارم.