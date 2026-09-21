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تدوین نقشه راه توسعه صنعت ابریشم با ساماندهی توتستانها و سرمایهگذاری بخش خصوصی کلید خورد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین نشست کارگروه ملی ابریشم، با اشاره به روند روبهرشد تولید ابریشم در کشور، توسعه این صنعت سنتی و ارزآور را نیازمند بازسازی و احیای توتستانها، رفع موانع فنی و بسترسازی برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی دانست و از حمایت ویژه این وزارتخانه از پژوهشهای نوغانداری خبر داد.
در این جلسه، ساماندهی زنجیره ارزش ابریشم از تأمین نهاده تا بازاریابی محصول نهایی و مدیریت نظام عرضه و تقاضا با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان، از مهمترین اولویتهای دستیابی به بازارهای پایدار اعلام شد.
همچنین اشتغالزایی نوغانداری بهویژه در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، سازگاری زیستمحیطی و ظرفیتهای صادراتی آن از شاخصهای برجسته این حوزه عنوان و بر لزوم ارتقای آموزش و رفع کمبود نیروی کار تخصصی تأکید شد.
بررسی ظرفیتهای پرورش نوغان در استانهای مستعد و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع موانع تولید، از دیگر محورهای این کارگروه ملی بود که با حضور مدیران و کارشناسان تخصصی بخش کشاورزی برگزار شد.