توسعه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند صنعت خودروسازی بومی است و چندین شرکت در تبریز، توانسته‌اند با تولید انواع اتوبوس‌های تک کابین و دو کابین قدم‌هایی در مسیر خودکفایی ایران در تکمیل این صنعت بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کلان‌شهر تبریز به دلیل برخورداری از کارخانه‌های صنعتی مادر همچون تراکتورسازی، ماشین‌سازی و ریخته‌گری از ظرفیت‌های منحصر به فردی برای تولید اتوبوس برخوردار است و در این میان شرکتهای مبتکری در این شهر توانسته‌اند با تولید انواع اتوبوس‌های تک کابین و دو کابین صنعت اتوبوس سازی را رونق بخشند.