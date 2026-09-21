به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه مرغ کشتار شده بسته بندی روز در تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

حسین ایزدی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از استعلامات لازم و بررسی ثبت میزان عرضه در سامانه‌ها در نهایت تخلف متصدی کشتارگاه در خصوص قطعه بندی را محرز دانسته و متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و جریمه صادره وصول شد.

وی گفت: بر اساس مصوبات استانی تنظیم بازار میزان عرضه مرغ بسته بندی شده کشتارگاه‌ها در سامانه تعریف شده لازم است ثبت و قابل رهگیری تا عرضه به مصرف کننده نهایی در صنوف باشد و قطعه بندی خارج از ضوابط و تغییر میزان سهمیه‌ها در برهم زدن تامین کالا تخلف است.