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عرضه خارج از شبکه تعریف شده مرغ کشتارشده روز تحت نظارت مراجع مربوطه کنترل بازار، محکومیت تعزیری ۱۲ میلیارد ریال برای متصدی را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه مرغ کشتار شده بسته بندی روز در تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.
حسین ایزدی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از استعلامات لازم و بررسی ثبت میزان عرضه در سامانهها در نهایت تخلف متصدی کشتارگاه در خصوص قطعه بندی را محرز دانسته و متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و جریمه صادره وصول شد.
وی گفت: بر اساس مصوبات استانی تنظیم بازار میزان عرضه مرغ بسته بندی شده کشتارگاهها در سامانه تعریف شده لازم است ثبت و قابل رهگیری تا عرضه به مصرف کننده نهایی در صنوف باشد و قطعه بندی خارج از ضوابط و تغییر میزان سهمیهها در برهم زدن تامین کالا تخلف است.