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معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران تولید و انتشار مجموعه جامع آموزشی «راهبرد» را با هدف توانمندسازی کاربردی فعالان تشکلهای دانشجویی با رویکردی نوین آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاکنون رویدادها و جلسات متعددی برای مهارتافزایی دبیران و فعالان تشکلهای دانشجویی در سراسر کشور برگزار شده است، اما باتوجه به اینکه همواره امکان جلسات حضوری فراهم نیست و حجم زیاد اطلاعات پس از رویدادهای یک یا چند روزه فراموش میشود، اغلب فعالان دانشجویی به سختی به اطلاعات کاربردی در زمان مورد نیاز دسترسی پیدا میکنند و معمولاً انتقال تجربه کافی نیز بین ادوار مختلف همه تشکلهای دانشجویی شکل نمیگیرد.
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با رویکردی نوین مجموعه جامع آموزشی «راهبرد» را با هدف آموزش و توانمندسازی مهارتی فعالان تشکلهای دانشجویی شکل داده و تولید و انتشار آن را آغاز کرده است.
«راهبرد» با طراحی محتوا و تدریس دکتر «محمد قوشچیان» و با رویکردی نوآورانه و برآمده از تجربیات چندین ساله، تلاش میکند مسائل و پرسشهای واقعی دانشجویان در مسیر فعالیت تشکلی را به زبان ساده، کوتاه و کاربردی پاسخ دهد، مسائلی که دانشجویان سراسر کشور پس از ورود به انجمنهای علمی دانشجویی، کانونهای فرهنگی و هنری، نشریات و تشکلهای سیاسی با آن مواجه میشوند.
در این مجموعه جامع، موضوعات مختلفی از جمله قوانین و آییننامههای مرتبط با فعالیتهای دانشجویی، فرآیندها و سامانههای مورد استفاده، نحوه طراحی و اجرای برنامه، نامهنگاری و مکاتبات اداری، گزارشنویسی، مذاکره و ارتباط حرفهای، مدیریت تیم و اعضا، ایدهپردازی، تبلیغات و جذب مخاطب، جشنوارهها و فرصتهای پیش روی تشکلها مورد توجه قرار گرفته است.
در طراحی محتوای «راهبرد» تلاش شده است آموزش صرفاً به انتقال اطلاعات محدود نباشد و در کنار دانش و آگاهی، بر مهارت و قابلیت استفاده از آموختهها در موقعیتهای واقعی فعالیت دانشجویی تأکید شود.
از سؤالهای ساده تا مهارتهای پیچیده فعالیت تشکلی
فعالیت در تشکلهای دانشجویی، بخش مهمی از تجربه دانشگاهی و بستری برای یادگیری مهارتهایی است که بسیاری از آنها در چارچوب آموزش رسمی دانشگاه کمتر مورد توجه قرار میگیرند، از تبدیل یک ایده به یک برنامه عملیاتی و مدیریت تیم گرفته تا نامهنگاری، مذاکره، گزارشنویسی، فرآیندهای اداری، استفاده از سامانههای دانشگاهی و بهرهگیری از فرصتهای علمی و فرهنگی.
بخش قابل توجهی از چالشهای فعالان دانشجویی، نه به کمبود انگیزه، بلکه به ناآشنایی با مسیر انجام امور بازمیگردد، اینکه یک برنامه از کجا آغاز شود؟، چه مراحلی را طی کند؟، چگونه برای آن مجوز دریافت شود؟، مکاتبات چگونه انجام گیرد؟، یک فعالیت چگونه مستندسازی شود؟ و چگونه میتوان یک ایده را به برنامهای اثرگذار تبدیل کرد؟.
«راهبرد» با همین نگاه طراحی شده است تا مسیر فعالیت دانشجویی را برای دانشجویان سادهتر، حرفهایتر و کاربردیتر کند و مجموعهای طبقهبندی شده از آموزشهای کوتاه و قابل استفاده را در اختیار فعالان تشکلها قرار دهد.
انتشار قسمتهای مختلف این مجموعه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و فعالان تشکلهای دانشجویی میتوانند با دنبال کردن «راهبرد» در شبکههای رسمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به آدرس engcultural_ut، از آموزشهای کوتاه، روشن و کاربردی آن استفاده کنند.
«راهبرد»؛ برای این است که فعالیت دانشجویی فقط تجربه کردن نباشد، بلکه تجربهای برای یادگرفتن، حرفهایتر شدن و اثرگذاری بیشتر باشد.