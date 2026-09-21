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مراسم استانی جشن شکوفهها در دبستان شهید عالیشاه روستای اروست شهرستان ساری، قدمگاه رهبر شهید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سال تحصیلی جدید، امروز با ورود ۳۳ هزار کلاساولی به مدارس ۳۳ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش مازندران آغاز شد.
مراسم استانی جشن شکوفهها؛ امروز و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان شهید عالیشاه روستای اروست بخش چهاردانگه شهرستان ساری، قدمگاه رهبر شهید برگزار شد.
همزمان با برگزاری جشن «شکوفهها» در سراسر استان، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر اهمیت دوران ابتدایی به عنوان زیربنای رشد شخصیتی دانشآموزان تأکید کرد.
فریدون کلبادینژاد با تبیین اولویتهای نظام آموزشی استان، تصریح کرد: هدف ما در آموزش و پرورش، فراتر از انتقال صرف دانش، تربیت نسلی مجهز به مهارتهای زندگی، تابآوری، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته برای آمادهسازی زیرساختهای آموزشی، همکاری خانوادهها و مسئولان محلی را برای تحقق اهداف آموزشی استان ضروری دانست.
شایان ذکر است بیش از ۵۱۱ هزار دانشآموز برای سال تحصیلی جدید در استان مازندران ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۳۳ هزار نوآموز کلاساولی وارد مدارس شدهاند. این دانشآموزان در بیش از ۴ هزار مدرسه و ۲۲ هزار کلاس درس سازماندهی شدهاند تا فرآیند تعلیم و تربیت آغاز شود.
بنیامین مرشدی گزارش می دهد: