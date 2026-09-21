رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد از اجرای محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۴ فردا، سه‌شنبه ۳۱ شهریور، همزمان با برگزاری رزمایش بزرگ «مردم جان فدای حسینیه ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار گفت: رزمایش «مردم جان فدای حسینیه ایران» ساعت ۱۹ فردا از چهارراه بعثت به سمت حسینیه شهدای گمنام امیرچقماق برگزار می‌شود و به منظور تأمین نظم و ایمنی تردد شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۴ تا پایان مراسم در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری اجرا خواهد شد.وی افزود: بر اساس این محدودیت‌ها، تردد در مسیر تقاطع بعثت تا تقاطع شهدا و مجموعه امیرچقماق و حسینیه شهدا با محدودیت مواجه خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد همچنین از بسته شدن تقاطع بعثت از ساعت ۱۴ تا پایان مراسم خبر داد و گفت: تقاطع بسیج و سلمان به سمت پشت امیرچقماق نیز در این مدت مسدود خواهد بود.