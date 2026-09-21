از فردا تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و هوا گرم‌تر می‌شود.

آسمانی صاف تا قسمتی ابری ، از فردا تا پایان هفته در گلستان

آسمانی صاف تا قسمتی ابری ، از فردا تا پایان هفته در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کارشناس هواشناسی گلستان پیش بینی کرد: از فردا تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و هوا گرم‌تر می‌شود.

مهدیه اصحابی گفت: فعالیت سامانه ناپایدار تا امشب در استان ادامه دارد و تاکنون بیشترین میزان باران در جعفرآباد گرگان به میزان ۱۸ میلیمتر ثبت شد.

وی افزود: از فردا هوا به تدریج گرم‌تر می‌شود و روز پنجشنبه بیشینه دما در گلستان به ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

اصحابی گفت : طبق الگو‌های پیش بینی صبح جمعه شاهد وزش باد شدید در استان خواهیم بود و موج بارشی دیگری از جمعه شب وارد استان می‌شود.