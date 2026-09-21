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بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، وضعیت جوی هفته پیش رو برای فعالان بخشهای مختلف کشاورزی و دامپروری، ترکیبی از نقاط جوی آرام و رخدادهای ناپایدار خواهد بود که نیازمند مدیریت دقیق منابع و تجهیزات است.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما در مناطق شمالی و شمالغرب کشور، بارشهای پراکنده پیشبینی میشود. در این راستا، کارشناسان به شالیکاران که محصولاتشان در مرحله برداشت است، توصیه میکنند که هرچه سریعتر محصولات خود را به مکانهای مسقف منتقل کنند. همچنین، انجام عملیات سمپاشی و محلولپاشی در این مناطق باید با توجه به تغییرات جوی مدیریت شود.
در استانهای ساحلی جنوبغرب، بهویژه خوزستان، پدیده «شرجی» پیشبینی شده است. پرورشدهندگان ماهی در این مناطق موظف هستند جهت مقابله با تغییرات دما و بارندگی، ورودی آب استخرها را کنترل کنند تا از ورود گلولای جلوگیری شده و با مدیریت تغذیه در زمان ناپایداری جوی، از بروز تنش و بیماری در ماهیان پیشگیری شود.
با آغاز فصل آمادهسازی زمین برای کشتهای پاییزه، توصیه میشود کشاورزان از اطلاعات هواشناسی پیش از انجام عملیات استفاده کنند.