به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استانداری گیلان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان گیلان و در راستای مدیریت مصرف انرژی و همچنین با استناد به بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روز‌های پنجشنبه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

همچنین بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان از اول مهرماه تا پایان سال ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است.

دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند ضمن اجرای دورکاری در روز‌های پنجشنبه، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات عمومی فراهم کنند.

ساعت فعالیت نهاد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله مجموعه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی واحد‌های ستادی ملی مربوطه تعیین خواهد شد.