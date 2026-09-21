جشن شکوفه‌ها؛ آغازی نورانی در حرم رضوی

با آغاز فصل جدید تحصیلی، حرم مطهر امام رضا (ع) امروز میزبان جشن شکوفه‌ها و حضور تعدادی از دانش آموزان کلاس اولی به نمایندگی از دانش آموزان سراسر کشور بود.