با آغاز فصل جدید تحصیلی، حرم مطهر امام رضا (ع) امروز میزبان جشن شکوفهها و حضور تعدادی از دانش آموزان کلاس اولی به نمایندگی از دانش آموزان سراسر کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم پرشور جشن شکوفهها که با حضور خانوادهها و مسئولان برگزار شد، دانشآموزان تازهوارد با برنامههای فرهنگی و معنوی در رواق کودک، گام نخست خود را در مسیر علم و معرفت در فضای نورانی حرم رضوی برداشتند.
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