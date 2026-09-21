همزمان با دویست و چهارمین شب از تجمعات مردمی در استان فارس، حاضران در این اجتماع بر ایستادگی مردم در عرصه‌های مختلف، در کنار تلاش دانش‌آموزان و دانشجویان برای فتح قله‌های دانش، برای مقابله با نقشه‌های دشمن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، میدان داران غیور شیرازی دیشب و در موج دویست و چهارم قرار شبانه با پرچم‌های برافراشته در همدلی با خانواده‌های دانش آموز و دانشجویان شهید، تقویت هویت ملی، امید، علم‌آموزی و حضور فعال دانش‌آموزان و دانشجویان در عرصه‌های گوناگون علمی و اجتماعی را راهی برای مقابله با تهدیدات دشمنان دانستند.

در جنگ تحمیلی سوم ۴۵۹ دانش آموز و دانشجو در کشور به شهادت رسیدند.





