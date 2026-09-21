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سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جریان حملات دشمن، ۴۲۰ قایق صیادی شامل ۷۰ فروند لنج و ۳۵۰ قایق و ۳۴۰ فروند شناور تجاری خسارت دیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سیدعلی کاظمی در بازدید از اسکله پشت شهر بندرعباس افزود: در جریان جنایات دشمن متجاوز، ۱۲ تن از صیادان هرمزگانی به شهادت رسیده و هفت تن نیز مجروح شدهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از صیادان تنها سرمایهای که داشتند یک فروند قایق بود که با آن امرار معاش میکردند گفت: این صیادان هم اکنون با مشکلات عدیدهای روبهرو شدهاند که مسئولان محلی و ملی در حال تلاش برای کمک به حل آن هستند.
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سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگستری هرمزگان در این زمینه اقدامات لازم برای ثبت و پیگیری شکایات را انجام داده است و وکلا و کارشناسان نیز کارشناسیهای لازم را به پایان رساندهاند.
کاظمی گفت: امیدوارم پیگیریها زودتر به نتیجه رسیده و خسارتهای مادی و معنوی صیادان جبران و عاملان این جنایت مجازات شوند.