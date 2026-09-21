پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: تمامی ظرفیتهای پرسنلی، خودرویی و تجهیزاتی پلیس راهور برای مدیریت بار ترافیکی، تسهیل عبور و مرور و تأمین ایمنی دانش آموزان و سایر کاربران ترافیک به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، گفت: برابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، مراکز آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز چهارشنبه، اول مهر، فعالیت رسمی خود را آغاز میکنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که از چند هفته پیش از بازگشایی مدارس، ترددهای درونشهری، بهویژه در کلانشهرها و معابر پیرامون مراکز خرید لوازمالتحریر، پوشاک و اقلام آموزشی افزایش مییابد و این موضوع موجب افزایش حجم ترافیک، کاهش سرعت و فشردگی عبور و مرور میشود.
شکیبایی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی نیز حضور دانشآموزان، خانوادهها و جامعه آموزشی در مراکز و مجتمعهای آموزشی، حجم تردد را در هفتههای ابتدایی مهرماه افزایش میدهد؛ از این رو حضور فعال پلیس راهور برای مدیریت و تخلیه بار ترافیکی و تأمین ایمنی کاربران، بهویژه دانشآموزان، اهمیت ویژهای دارد و تمامی امکانات در استانها و شهرهای کشور به کار گرفته شده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: مرحله نخست طرح از یک هفته قبل از آغاز مدارس با پوشش ترافیکی مراکز تجاری و خرید اجرا میشود و نیروهای پلیس بهصورت میدانی در نقاط پرتردد برای جلوگیری از شکلگیری گرههای ترافیکی حضور دارند.
وی ادامه داد: مرحله دوم از روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه، آغاز میشود و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. در این مرحله پوشش ۱۰۰ درصدی مدارس و مراکز آموزشی در دستور کار است و مدارس خاص از نظر اوضاع ترافیکی و ایمنی پیرامونی نیز در اولویت قرار دارند.
شکیبایی با اشاره به اینکه مرحله سوم از روز شنبه، ۱۷ مهرماه، آغاز میشود و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت تصریح کرد: پوشش ترافیکی مراکز آموزشی بهصورت نسبی استمرار پیدا میکند. ظرفیت قانونی پلیس مدرسه نیز در این مرحله به کار گرفته خواهد شد.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به اولویتهای اجرایی طرح تصریح کرد: برقراری نظم و ایمنی عبور و مرور و تسهیل تردد تمامی کاربران ترافیک، بهویژه دانشآموزان، از اهداف اصلی پلیس است. در این چارچوب، حضور میدانی اطراف مراکز آموزشی، پاکسازی معابر همجوار مدارس، رفع موانع و مشکلات ترافیکی، ایجاد فضای امن برای تردد دانشآموزان، رسیدگی فوری به تصادفات و حوادث رانندگی و جلوگیری از انسداد معابر دنبال میشود.
شکیبایی افزود: بازآموزی قوانین و مقررات برای رانندگان سرویس مدارس و پیمانکاران و شرکتهای فعال در این حوزه و همچنین تعامل مستمر با مسئولان آموزش و پرورش و شهرداریها از دیگر برنامههای پلیس است.
وی ادامه داد: کنترل تخلفات رانندگان سرویس مدارس، پاکسازی و ساماندهی خطوط اتوبوسرانی برای تسریع حملونقل عمومی و برخورد با توقفهای غیرمجاز در ایستگاههای تاکسی و اتوبوس نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: هدف این طرح، مدیریت هوشمند ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی، کاهش اختلالات ترافیکی، تسهیل تردد شهروندان و ایجاد محیطی ایمن برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه آموزشی است.